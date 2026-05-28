طبيب منتخب البرازيل يؤكد إصابة نيمار ويحدد مدة غيابه

خبرني - أعلن الدكتور رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، اليوم الخميس، عن تفاصيل إصابة النجم نيمار، وكشف عن المدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب في توقيت حساس يقترب فيه انطلاق كأس العالم 2026.

وخلال مؤتمر صحفي أوضح لاسمار أن نيمار (34 عاما)، وصل إلى مقر معسكر المنتخب أمس، وخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الشاملة، توجت بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي.

وقال لاسمار: "أظهرت النتائج إصابة عضلية من الدرجة الثانية في منطقة الساق، مما يستدعي خضوع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب".

وأكد الطبيب البرازيلي أن نيمار سيحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للتعافي التام، مما يعني غيابه المؤكد عن المباراتين الوديتين المقررتين أمام بنما ومصر قبل انطلاق المونديال.

كما تظل مشاركته في مباراتي المغرب وهايتي، ضمن الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بكأس العالم، محل شكوك كبيرة، في ظل ضيق الوقت وعدم وضوح مدى استجابته للعلاج المكثف.

وكان استدعاء نيمار الأسبوع الماضي إلى قائمة البرازيل لمونديال 2026 أثار حماسا واسع النطاق، خاصة أنه لم يكن ضمن خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال العام الأول من توليه المسؤولية الفنية للـ"سيليساو".

ويحمل نيمار، مهاجم سانتوس الحالي، سجلا تاريخيا مع المنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفا في 128 مباراة دولية، لكنه لم يرتد القميص الأصفر منذ عام 2023، عندما تعرض لإصابة قاسية في الركبة أمام الأوروغواي ضمن تصفيات المونديال.

وتعود مشاركة النجم البرازيلي وسط تساؤلات مشروعة حول جاهزيته البدنية ومستواه الفني، بعد سنوات عانى فيها من إصابات متكررة، وفترة مخيبة للآمال مع ناديه سانتوس.

وتستهل البرازيل مشوارها في مونديال 2026 في 14 يونيو المقبل، حيث تواجه المغرب في مباراة افتتاحية هامة.