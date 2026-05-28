نقل حفل الكرة الذهبية 2026 من باريس إلى لندن

خبرني - سينتقل حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي يتوج أفضل لاعبي ولاعبات كرة القدم في العالم، من مقره التقليدي في باريس إلى لندن في أكتوبر المقبل.

ووفقا لمجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح الجائزة المرموقة، فقد تقرر إقامة حفل الكرة الذهبية 2026 في لندن تكريما للاعب كرة القدم الإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول فائز بجائزة الكرة الذهبية في التاريخ.

وسيتزامن هذا التغيير في مكان إقامة الحفل، المقرر في 26 أكتوبر، مع الذكرى السبعين لأول جائزة، والتي فاز بها أسطورة إنجلترا ستانلي ماثيوز.

وتعد لندن أيضا مسقط رأس هاري كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا وأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026.

وسجل كين 61 هدفا في 51 مباراة خلال موسم استثنائي مع بايرن ميونخ، بطل ألمانيا.

وشمل هذا الرقم القياسي 14 هدفا في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بايرن أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي، بالإضافة إلى خمسة أهداف أخرى مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم.

وكان آخر فائز بالكرة الذهبية في باريس هو الفرنسي عثمان ديمبلي العام الماضي، بعدما فاز فريقه باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.