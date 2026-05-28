الذكاء الاصطناعي يشارك في تحكيم مباريات دوري السلة الأمريكي

خبرني - أعلن آدم سيلفر، مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، اليوم الخميس (28 مايو/أيار 2026)، أن رابطة الدوري تتجه لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة فئة محددة من القرارات التحكيمية، وفي مقدمتها حسم خروج الكرة من الملعب، بهدف تسريع وتيرة اللعب وتقليص النزاعات بين الفرق حول الحيازة.

وقارن سيلفر هذا التوجه التكنولوجي بنظام "عين الصقر" المعمول به في رياضة التنس، والذي يحدد إلكترونيا وبسرعة فائقة ما إذا كانت الكرة قد سقطت داخل حدود الملعب أم خارجه.