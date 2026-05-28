النفط يتراجع بعد تقرير عن اتفاق أميركي إيراني

خبرني  - تراجعت أسعار النفط بعد أن سجلت زيادة في وقت سابق من جلسة الخميس، وذلك على خلفية تقرير لموقع أكسيوس عن أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، أو 0.2 %، إلى 94.07 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 88.68 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من اثنين % في وقت سابق من الجلسة بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أميركية ردا على هجوم أميركي على مدينة بندر عباس الساحلية.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع قولهم إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينقصه الموافقة النهائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام لاتخاذ القرار النهائي.

