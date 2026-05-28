نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان  وتبادل التهاني   بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خبرني - تبادل أبناء نادي نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان مسقط التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد من أركان السفارة الأردنية في سلطنة عُمان و عدد من أبناء الجالية الأردنية وأعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية و وسط أجواء سادتها المحبة والألفة وروح العيد

وأكد الأستاذ عمار علي عبيدات رئيس مجلس إدارة نادي الجالية على أهمية هذه اللقاءات الاجتماعية في تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين أبناء الجالية الأردنية في سلطنة عُمان وترسيخ قيم التلاحم والمحبة التي تجمع الأردنيين في مختلف المناسبات الوطنية والدينية

وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة داعين الله عز وجل أن يعيدها على الأردن وسلطنة عُمان قيادةً وشعبًا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على سلطنة عُمان والأردن وسائر الأوطان نعمة الأمن والاستقرار

وشهدت المناسبة أجواءً مميزة عكست عمق العلاقات الأخوية وروح الانتماء التي يتمتع بها أبناء الجالية الأردنية في سلطنة عُمان.