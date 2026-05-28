بانتظار موافقة ترمب.. أكسيوس تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم أميركية إيرانية

خبرني  - أفاد موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يومًا، إلا أن دخولها حيز التنفيذ ما يزال مرهونًا بالموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبحسب المسؤولين، تنص مذكرة التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب إطلاق مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. كما تتضمن تعهدًا إيرانيًا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وأضافت المصادر أن المذكرة ستنص على ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، مع التزام إيران بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يومًا.

كما تشمل المذكرة آلية لمساعدة إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية، في حين ستتعهد واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ضمن إطار المفاوضات.

