*
الخميس: 28 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ميتا تطلق رسميًا اشتراكات مدفوعة لمستخدمي منصاتها بميزات حصرية

  • 28 أيار 2026
  • 17:35
ميتا تطلق رسميًا اشتراكات مدفوعة لمستخدمي منصاتها بميزات حصرية

خبرني  - أطلقت شركة "ميتا" رسميًا مساء الأربعاء، اشتراكات شهرية مدفوعة لمستخدمي "إنستغرام" و"فيسبوك" وواتس آب"، تحت مسميات "بلس" (Plus).

وتمنح هذه الخدمة المستخدمين، ميزات حصرية لا يستطيع المستخدمون المجانيون الوصول إليها، وفق ما نقلت اليوم الخميس وكالات أنباء عالمية .

وتشمل هذه الميزات، القدرة على عرض إحصائيات مفصلة لقصص "إنستغرام" أو "فيسبوك"، وتمديد مدة المنشورات المؤقتة لأكثر من 24 ساعة، واستخدام سمات مخصصة وردود أفعال خاصة.

وتختلف الأسعار بين التطبيقات، إذ تبلغ تكلفة "إنستغرام بلس" و"فيسبوك بلس" 3.99 دولار شهريًا لكل منهما، فيما "واتس آب بلس" بتكلفة 2.99 دولار شهريًا.

ولا تتوقف خطط "ميتا" عند هذا الحد، بل تخطط لاختبار اشتراكات إضافية تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي، وحسابات الشركات والمبدعين، وقد جمعت كل هذه الاختبارات تحت علامة تجارية جديدة اسمها "ميتا وان" (Meta One).

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

موجة حر شديدة.. كم يكلف تشغيل المكيف طوال الليل؟
موجة حر شديدة.. كم يكلف تشغيل المكيف طوال الليل؟
  • 2026-05-28 15:40
عمالقة الذكاء الاصطناعي يتراجعون.. هل انتهى رعب فقدان الوظائف؟
عمالقة الذكاء الاصطناعي يتراجعون.. هل انتهى رعب فقدان الوظائف؟
  • 2026-05-28 14:31
الرقائق تخنق أرباح شاومي في الربع الأول من 2026.. تراجع حاد بـ43%
الرقائق تخنق أرباح شاومي في الربع الأول من 2026.. تراجع حاد بـ43%
  • 2026-05-28 09:05
الذكاء الاصطناعي يزوّر الأصوات البشرية.. فكيف تحمي نفسك؟
الذكاء الاصطناعي يزوّر الأصوات البشرية.. فكيف تحمي نفسك؟
  • 2026-05-28 01:15
يوتيوب يبدأ تلقائيًا بوضع علامات على فيديوهات الذكاء الاصطناعي
يوتيوب يبدأ تلقائيًا بوضع علامات على فيديوهات الذكاء الاصطناعي
  • 2026-05-27 19:19
بـ 586 ألف دولار.. فيراري تُطلق رسمياً أولى سياراتها الكهربائية Luce
بـ 586 ألف دولار.. فيراري تُطلق رسمياً أولى سياراتها الكهربائية Luce
  • 2026-05-27 14:49