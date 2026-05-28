حركة سياحية نشطة في الطفيلة خلال العيد

خبرني - تشهد المواقع السياحية والبيئية في محافظة الطفيلة حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال لافت على الوجهات الطبيعية والعلاجية التي تزخر بها المحافظة، وفي مقدمتها محمية ضانا للمحيط الحيوي، وحمامات عفرا المعدنية، إلى جانب مناطق البربيطة والسلع والمعطن وغابات عابل والجازي وغيرها من المواقع السياحية.

وأوضحت إدارة محمية ضانا للمحيط الحيوي، أن مناطق المحمية استقبلت أعدادًا متزايدة من الزوار المحليين، خاصة إلى قرية ضانا ومحيطها الطبيعي، فيما سجلت فنادق ونُزل ضانا حجوزات من سياح عرب وأجانب للاستمتاع بالبيئة الطبيعية الفريدة وزيارة مخيم الرمانة البيئي والمسارات السياحية المختلفة.

وأشار المدير الإداري في جمعية أبناء ضانا خالد الخوالدة إلى أن حمامات عفرا المعدنية شهدت منذ الأيام الأولى للعطلة حركة سياحية اعتيادية، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بالمياه المعدنية والأجواء الدافئة والطبيعة الخلابة في المنطقة الشفا غورية، مؤكدًا أن الجمعية المشرفة على الموقع أعدت جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال الزوار وتقديم الخدمات المناسبة لهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الرسمية في محافظة الطفيلة تنفيذ خططها الإدارية والخدمية خلال العطلة، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتوفير أجواء الراحة والسلامة للمواطنين والزوار في مختلف المناطق السياحية.

وأكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، أن البلدية واصلت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمتابعة شكاوى المواطنين وإدامة الخدمات الحيوية، فيما تعكف الإدارة المحلية في الطفيلة على تنظيم مناوبات لمحطات المحروقات والمخابز ومراكز توزيع الغاز والصيدليات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد.