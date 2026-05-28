موجة حر شديدة.. كم يكلف تشغيل المكيف طوال الليل؟

خبرني - مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة موجات الحر الشديدة، يلجأ العديد من السكان إلى المراوح ومكيفات الهواء لضمان نوم مريح. لكن تشغيل المكيف طوال الليل قد يرفع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، وفق حسابات توضيحية أجرتها وسائل إعلام متخصصة في الاستهلاك الطاقي.

تشهد فرنسا في الأيام الأخيرة موجة حر قوية دفعت عدة مناطق إلى مستويات إنذار مناخي مختلفة، ما جعل ملايين السكان يعتمدون على أجهزة التبريد المنزلي.

وتظهر المعطيات أن حوالي 25% من الأسر الفرنسية تمتلك مكيفات هواء، في حين يستخدم نصف السكان المراوح الكهربائية خلال فترات الحر.

وقالت محطة "بي.إف.إم" الفرنسية إن الاستخدام المتواصل للكهرباء في فرنسا، خصوصا أثناء الليل، يطرح سؤالا مهما: ما تكلفة ذلك على فاتورة الكهرباء الشهرية في فرنسا؟

استهلاك المراوح: تكلفة منخفضة نسبيا

وتشير التقديرات إلى أن تشغيل مروحة منزلية طوال اليوم يكلف نحو 0.116 يورو يوميا فقط، أي ما يقارب 3.60 يورو شهريا، وهو ما يجعلها خيارا اقتصاديا مقارنة بالمكيفات.

المكيف الكهربائي: التكلفة تعتمد على عدة عوامل

ووفقا للمحطة الفرنسية، فإن تكلفة تشغيل المكيف تختلف حسب عدة عناصر رئيسية، منها قدرة الجهاز الكهربائية (الواط)، ومساحة الغرفة المراد تبريدها، وعزل المنزل ومستوى التعرض للشمس، ونوع النوافذ والتصميم المعماري.

وبحسب وكالة البيئة والطاقة الفرنسية، فإن استهلاك المكيفات التقليدية يتراوح بين 1.5 و2.5 كيلوواط في الساعة، ومعادلة حساب الاستهلاك تقوم على أنه لحساب تكلفة تشغيل المكيف، يتم استخدام المعادلة التالية:

التكلفة = عدد ساعات التشغيل × الاستهلاك بالكيلوواط × سعر الكيلوواط

ويختلف سعر الكهرباء حسب مزود الخدمة، لكنه يدور في فرنسا حول 0.194 يورو لكل ك.و.س في التعرفة الأساسية، كما أن هناك أسعارا مختلفة في نظام "ساعات الذروة وساعات الليل" (أرخص ليلا).

كم تكلفك ليلة كاملة؟ (8 ساعات تشغيل)

في حالة جهاز بقدرة 1500 واط، تبلغ التكلفة حوالي 2.33 يورو لليلة واحدة (نظام التعرفة الأساسية)، وبين 1.89 و2.47 يورو حسب نظام ساعات الذروة أو الليل، أما يوم كامل من التشغيل فقد يصل إلى حوالي 7 يورو تقريبا.

الأجهزة الأقوى: تكلفة أعلى

إذا كان المكيف أقوى (2500 واط)، فإن التكلفة ترتفع بشكل ملحوظ:

نحو 3.88 يورو لليلة واحدة

وفي بعض أنظمة التسعير، قد تتجاوز التكلفة 12 يورو يوميا عند استخدام الطاقة في ساعات الذروة.

لماذا تختلف الفاتورة من منزل لآخر؟

ويشدد الخبراء على أن الاستهلاك لا يعتمد فقط على قوة المكيف، بل أيضا على جودة العزل الحراري، وحجم الغرفة، وعدد النوافذ واتجاهها، وكفاءة الجهاز للطاقة.

كما أن المنازل ذات العزل الجيد تحتاج إلى طاقة أقل بكثير للحفاظ على درجة حرارة مستقرة.

نصائح لتقليل الاستهلاك

ينصح المختصون بالاعتماد على أجهزة ذات كفاءة طاقية عالية (+A++)، إضافة إلى تحسين العزل المنزلي لتقليل فقدان البرودة.

كما تؤكد وكالة البيئة والطاقة أن تحسين العزل هو العامل الأساسي لتقليل استهلاك الطاقة سواء في الصيف أو الشتاء.

راحة الصيف لها ثمن

رغم أن تشغيل المكيف طوال الليل يوفر راحة كبيرة خلال موجات الحر، فإنه قد يؤدي إلى زيادة واضحة في فاتورة الكهرباء الشهرية، خصوصا عند الاستخدام المكثف أو في المنازل ذات العزل الضعيف. لذلك يبقى الاستخدام المعتدل والحساب الدقيق للاستهلاك أفضل وسيلة لتحقيق التوازن بين الراحة والتكلفة.