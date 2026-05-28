الخميس: 28 أيار 2026
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت بالصواريخ والمسيرات

  • 28 أيار 2026
  • 15:15
خبرني -  دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والمسيرات.

وأكّد الأردن رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

