فرنسا.. اجتماع توعوي لتعلم كيفية مكافحة البعوض النمر

خبرني - شهدت مدينة تريليساك لقاءً توعويًا خُصص للتعريف بطرق الوقاية من البعوض النمر، للحد من انتشار هذا الحشرة.

نظم مساء الثلاثاء الماضي، اجتماع إعلامي في قاعة مطعم المركز الاجتماعي والثقافي بمدينة تريليساك، خصص للتوعية بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مواجهة انتشار البعوض النمر، بحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية.

وأشرف على تنشيط هذا اللقاء جيريمي دو سوارت، المفوض المكلف بالتنوع البيولوجي، بمشاركة فرانسوا مواسا، موظف المساحات الخضراء والمرجع التقني المختص في هذا النوع من الآفات.


وخلال الاجتماع، تعرف سكان تريليساك على مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في الحد من تكاثر هذا البعوض القادم من آسيا، والذي تم رصده في إقليم دوردوني منذ عام 2015.

الأكثر خطورة
ويعد هذا النوع أكثر خطورة من البعوض العادي، نظرًا لقدرته على نقل أمراض مثل حمى الضنك، وهو منتشر اليوم في معظم أنحاء فرنسا.

وترتبط دورة حياة البعوض النمر ارتباطًا وثيقًا بالمياه، إذ يضع بيضه في المياه الراكدة. لذلك، فإن منع توفر أي أوعية أو حاويات يمكن أن تتجمع فيها المياه يُعد من أهم وسائل الوقاية، ويضمن صيفًا أكثر هدوءًا.

ويتحرك هذا البعوض ضمن نطاق لا يتجاوز 150 مترًا من مكان ولادته، ما يجعل من الضروري القضاء على مصادر المياه الراكدة في محيط السكن للحد من انتشاره بشكل فعال.

موجة حر شديدة.. انتقادات للحكومة الفرنسية بسبب بطء الاستجابة
