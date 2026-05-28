عمالقة الذكاء الاصطناعي يتراجعون.. هل انتهى رعب فقدان الوظائف؟

خبرني -بدأ عدد من أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، تعديل خطابهم السابق الذي كان يتوقع خسائر كبيرة في سوق العمل، مؤكدين أن الأثر الفعلي للتكنولوجيا قد يكون أقل حدة مما رُوّج له في البداية.

فبعد سنوات من التصريحات التي حذرت من احتمال حدوث تغييرات جذرية في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي، بدأ بعض أبرز المسؤولين في هذا المجال بتخفيف نبرة التحذير، بحسب شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

واعتبر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن ربط عمليات تسريح الموظفين بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي "خطاب متسرع وغير دقيق"، مشيرا إلى أن هذه التقنية لم تنتشر بشكل واسع إلا مؤخرا، وبالتالي من غير المنطقي تحميلها مسؤولية قرارات تعود إلى سنوات سابقة.

وأكد هوانغ أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي فقط إلى فقدان وظائف، بل سيعيد توزيعها، بحيث يخلق فرص عمل جديدة مقابل الوظائف التي قد تختفي، واصفا بعض التفسيرات المتشائمة بأنها "تثير الخوف دون مبرر".

سام ألتمان: توقعات مبالغ فيها

من جهته، اعترف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، بأن تقديراته السابقة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف المكاتب كانت مبالغا فيها.

وخلال مؤتمر في سيدني، أشار ألتمان إلى أن توقعاته السابقة لم تتحقق بالشكل الذي كان يتوقعه، موضحا أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف الإدارية لم يصل بعد إلى المستوى المتوقع، وأن بعض تصوراته السابقة كانت "غير دقيقة".

كما شدد على أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى "كارثة وظيفية" كما يعتقد البعض، بل إلى إعادة تشكيل تدريجية لسوق العمل.

نقاش أوسع داخل قطاع التكنولوجيا

في المقابل، لا يزال بعض خبراء القطاع، مثل داريو أمودي من شركة أنثروبيك، يتبنون رؤية أكثر تشاؤما، حيث أشار إلى إمكانية أتمتة نسبة كبيرة من الوظائف مستقبلا، مع بقاء وظائف أقل لكنها أكثر إنتاجية.

وتواجه هذه التصريحات انتقادات من داخل الوسط التكنولوجي نفسه، حيث يرفض بعض القادة وصف الذكاء الاصطناعي بأنه تهديد مباشر وفوري لسوق العمل، معتبرين أن تأثيره سيكون تدريجيا ومعقدا.

بين التسريحات والواقع الاقتصادي

تزامن هذا الجدل مع إعلان بعض الشركات الكبرى عن خطط لتقليص الوظائف خلال السنوات المقبلة، مبررة ذلك بزيادة الاعتماد على الأتمتة والأنظمة الذكية.

وأشار قادة التكنولوجيا إلى أن ربط هذه القرارات مباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يكون تبسيطا مفرطا، إذ تتداخل فيها عوامل اقتصادية وتنظيمية متعددة.

مستقبل العمل: استبدال أم تحول؟

يرى محللون أن النقاش الحقيقي لا يدور حول "اختفاء الوظائف" بقدر ما يدور حول "تحول طبيعة العمل"، حيث يُتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تغيير المهارات المطلوبة، وإعادة توزيع الأدوار داخل الشركات بدلا من القضاء عليها بالكامل.

ورغم اختلاف التقديرات بين التشاؤم والتفاؤل، يتفق معظم الخبراء على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا كبيرا في سوق العمل. لكن حجم هذا التحول وسرعته لا يزالان محل نقاش، في وقت يتراجع فيه بعض قادة القطاع عن توقعاتهم الأكثر دراماتيكية السابقة.