*
الخميس: 28 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

طلبة جامعة آل البيت يناشدون تعديل جدول الامتحانات النهائية بعد عيد الأضحى

  • 28 أيار 2026
  • 14:12
طلبة جامعة آل البيت يناشدون تعديل جدول الامتحانات النهائية بعد عيد الأضحى

خبرني - ناشد عدد من طلبة جامعة آل البيت رئاسة الجامعة إعادة النظر في جدول الامتحانات النهائية للفصل الحالي، مؤكدين أن مواعيد الامتحانات المعلنة تشكل ضغطاً نفسياً وأكاديمياً كبيراً عليهم، خاصة مع قرب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال الطلبة إن جدول الامتحانات يبدأ بعد انتهاء عطلة العيد بيوم واحد فقط، الأمر الذي يضعهم في حالة من التوتر والقلق خلال فترة العيد، بدلاً من الاستفادة منها للراحة والاستعداد النفسي.

وأضافوا أن العديد من الطلبة، خصوصاً المسجلين لـ18 ساعة دراسية، سيضطرون لتقديم 6 امتحانات خلال أسبوع واحد، مع وجود امتحانات متتالية في اليوم ذاته، ما يصعّب عملية الدراسة والتحضير بالشكل المطلوب.

وطالب الطلبة إدارة الجامعة بتأجيل الامتحانات التي تلي عطلة العيد مباشرة، وإعادة توزيع الجدول بصورة أكثر عدالة، بما يخفف من الضغط النفسي ويمنح الطلبة فرصة أفضل لتقديم امتحاناتهم بكفاءة.

وأكد الطلبة ثقتهم بتفهم إدارة الجامعة لمطالبهم، آملين الاستجابة لما فيه مصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

في مشهد مهيب… آلاف الأردنيين يحتفلون باستقلال المملكة الثمانين في شيكاغو (صور)
في مشهد مهيب… آلاف الأردنيين يحتفلون باستقلال المملكة الثمانين في شيكاغو (صور)
  • 2026-05-28 14:00
العراقيون يتصدرون تملك العقارات بين غير الأردنيين في الأردن خلال 2026
العراقيون يتصدرون تملك العقارات بين غير الأردنيين في الأردن خلال 2026
  • 2026-05-28 13:38
البنك الدولي: البرنامج الوطني للتشغيل وفر أكثر من 61 ألف فرصة عمل في الأردن
البنك الدولي: البرنامج الوطني للتشغيل وفر أكثر من 61 ألف فرصة عمل في الأردن
  • 2026-05-28 11:58
الاردن .. انخفاض طفيف في الحرارة الخميس وأجواء معتدلة حتى الأحد
الاردن .. انخفاض طفيف في الحرارة الخميس وأجواء معتدلة حتى الأحد
  • 2026-05-28 08:26
المستشفى الميداني جنوب غزة/10 يستقبل وجهاء محليين بمناسبة عيد الأضحى
المستشفى الميداني جنوب غزة/10 يستقبل وجهاء محليين بمناسبة عيد الأضحى
  • 2026-05-27 23:13
مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى
مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى
  • 2026-05-27 22:23