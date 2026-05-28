طلبة جامعة آل البيت يناشدون تعديل جدول الامتحانات النهائية بعد عيد الأضحى

خبرني - ناشد عدد من طلبة جامعة آل البيت رئاسة الجامعة إعادة النظر في جدول الامتحانات النهائية للفصل الحالي، مؤكدين أن مواعيد الامتحانات المعلنة تشكل ضغطاً نفسياً وأكاديمياً كبيراً عليهم، خاصة مع قرب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال الطلبة إن جدول الامتحانات يبدأ بعد انتهاء عطلة العيد بيوم واحد فقط، الأمر الذي يضعهم في حالة من التوتر والقلق خلال فترة العيد، بدلاً من الاستفادة منها للراحة والاستعداد النفسي.

وأضافوا أن العديد من الطلبة، خصوصاً المسجلين لـ18 ساعة دراسية، سيضطرون لتقديم 6 امتحانات خلال أسبوع واحد، مع وجود امتحانات متتالية في اليوم ذاته، ما يصعّب عملية الدراسة والتحضير بالشكل المطلوب.

وطالب الطلبة إدارة الجامعة بتأجيل الامتحانات التي تلي عطلة العيد مباشرة، وإعادة توزيع الجدول بصورة أكثر عدالة، بما يخفف من الضغط النفسي ويمنح الطلبة فرصة أفضل لتقديم امتحاناتهم بكفاءة.

وأكد الطلبة ثقتهم بتفهم إدارة الجامعة لمطالبهم، آملين الاستجابة لما فيه مصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية.