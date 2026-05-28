في مشهد مهيب… آلاف الأردنيين يحتفلون باستقلال المملكة الثمانين في شيكاغو (صور)

خبرني - شهدت مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية احتفالًا جماهيريًا مهيبًا بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وسط حضور فاق خمسة آلاف شخص من أبناء الجالية الأردنية والعربية والأصدقاء من مختلف الجاليات، في مشهد وطني استثنائي عكس عمق الانتماء والمحبة للأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وامتلأت أجواء الاحتفال بالأعلام الأردنية والأهازيج الوطنية التي أعادت للحضور مشاهد الفخر والاعتزاز بالوطن، حيث بدا الحفل وكأنه لوحة أردنية نابضة بالحياة في قلب الولايات المتحدة الأمريكية، جسدت روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الجالية الأردنية في المهجر.

وأعرب السيد محمد الغزاوي، المدير التنفيذي لبيت الأصالة الأردني الأمريكي في ولاية إلينوي وأحد أبرز منظمي الحفل الجماهيري الضخم، عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته هذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون والمتطوعون ورجال الأعمال الداعمون للحفل، كما توجه بالشكر إلى الجماهير الغفيرة التي حضرت وشاركت في هذه المناسبة الوطنية التي عكست الصورة المشرفة للأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الوطنية والتراثية المميزة، من بينها الأغاني الوطنية الأردنية، والدبكة الشعبية، والعروض الفنية والثقافية التي عكست الهوية الأردنية الأصيلة، إلى جانب الفعاليات العائلية التي أضفت أجواءً من الفرح والفخر والانتماء بين الحضور.

ومن جهته، أعرب الدكتور بكر الفرجات عن سعادته الكبيرة بالحضور المميز والأجواء الوطنية التي عمت الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة جسدت روح المحبة والوحدة بين أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن الحفل شهد محبة جماهيرية كبيرة للمنتخب الأردني “النشامى”، من خلال الأغاني والكلمات والهتافات التي عبّرت عن لهفة الجماهير وترقبها لوصول المنتخب الأردني إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مونديال 2026، متمنين للنشامى التوفيق والنجاح في تمثيل الأردن بأفضل صورة على الساحة العالمية.

وشارك في إنجاح هذا الحدث الوطني الكبير عدد من رجال الأعمال الأردنيين، وتحالف من الجمعيات والمؤسسات الأردنية في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب القنصلية الأردنية الفخرية في ولاية إلينوي، ومن أبرزها بيت الأصالة الأردني الأمريكي، ورابطة الفحيص في شيكاغو، ورابطة مشجعي النشامى في أمريكا، ومنظمة جنا، وذلك في صورة عكست روح التعاون والتكاتف بين أبناء الجالية الأردنية لإحياء هذه المناسبة الوطنية العزيزة، وإبراز الهوية الأردنية بأبهى صورها في المهجر.