«سفن دوجز» يحطم الأرقام القياسية بـ25.2 مليون جنيه في يوم واحد

خبرني - حقق فيلم «سفن دوجز» انطلاقة استثنائية في أول أيام عرضه بعيد الأضحى، بعدما سجل إيرادات قياسية تجاوزت 25.2 مليون جنيه.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تحقيق فيلم «سفن دوجز» إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه الرسمي بدور السينما المصرية، بالتزامن مع انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن العمل نجح في تسجيل رقم غير مسبوق بتاريخ السينما المصرية.

وكشف تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن الفيلم حقق أكثر من 25.2 مليون جنيه خلال يوم واحد فقط، مع بيع ما يزيد على 180 ألف تذكرة، ليكسر بذلك الرقم القياسي السابق لأعلى إيراد يومي في تاريخ شباك التذاكر المصري.

وشهدت القاهرة مؤخرًا العرض الخاص للفيلم وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام، إلى جانب عدد من صناع العمل، حيث حظي الحدث باهتمام كبير باعتباره واحدًا من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية خلال السنوات الأخيرة.

فيلم «سفن دوجز»

ويُعد فيلم «سفن دوجز» تجربة سينمائية ضخمة تجمع بين الأكشن والتشويق، بميزانية إنتاج وصلت إلى 40 مليون دولار، ومن تأليف تركي آل الشيخ، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين.

وتدور أحداث الفيلم حول «خالد العزازي» ضابط الإنتربول الذي يضطر للتعاون مع «غالي أبو داود»، أحد أفراد عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة خطيرة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، لتقودهما الأحداث إلى سلسلة من المطاردات والأزمات المعقدة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، في عمل يُتوقع أن يواصل تحقيق أرقام قياسية خلال موسم العيد.