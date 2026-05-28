العراقيون يتصدرون تملك العقارات بين غير الأردنيين في الأردن خلال 2026

خبرني - بلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي 681 عقارا، بانخفاض بلغت نسبته 10%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 754 عقارا، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.



ووفق البيانات، فإن هذه المعاملات شملت 415 شقة بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 428 شقة، و266 قطعة أرض بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 326 قطعة أرض.



وبلغت القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2026 نحو 55.6 مليون دينار، بانخفاض نسبته 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 65 مليون دينار، منها 34.2 مليون دينار للشقق بنسبة 61%، و21.4 مليون دينار للأراضي بنسبة 39%.



الجنسيات الأكثر تملّكا للعقارات



جاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحال في المرتبة الأولى بمجموع 173 عقارا، تلتها الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 107 عقارات، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 66 عقارا، وحلت الجنسية الفلسطينية بالمرتبة الرابعة بمجموع 64 عقارا.



أما من حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 23.9 مليون دينار بنسبة 43% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، وجاءت الجنسية الفلسطينية بالمرتبة الثانية بقيمة 4 ملايين دينار بنسبة 7.3%، والجنسية الأميركية بالمرتبة الثالثة بقيمة 3.9 مليون دينار بنسبة 7%، وبفارق بسيط حلت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بقيمة 3.8 مليون دينار بنسبة 6.9%، والجنسية البريطانية بالمرتبة الخامسة بقيمة 2.9 مليون دينار بنسبة 5%.