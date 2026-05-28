وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في السعودية

خبرني - تداولت منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، أنباء تفيد بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي جهة رسمية يمنية أو سعودية بياناً يؤكد أو ينفي صحة الأنباء المتداولة، فيما غابت أي معلومات موثوقة من وسائل إعلام رسمية بشأن حقيقة الوفاة.

ويُذكر أن عبد ربه منصور هادي شغل منصب رئيس الجمهورية اليمنية لعدة سنوات، قبل أن يعلن في عام 2022 نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.