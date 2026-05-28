إلغاء حفل تأبين نعيمة سميح بالدار البيضاء

خبرني - أعلنت الفنانة المغربية شيماء عبدالعزيز إلغاء حفل «صدى نعيمة»، الذي كان من المقرر إقامته يوم 10 يوليو/تموز المقبل بمدينة الدار البيضاء، تكريمًا للفنانة الراحلة نعيمة سميح والاحتفاء بمسيرتها الفنية الكبيرة.

وكشفت شيماء عبد العزيز، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، أن قرار الإلغاء جاء نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجهة المنظمة بشأن بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، مؤكدة أنها فضّلت عدم الكشف عن طبيعة الخلاف احترامًا لجميع الأطراف.

وأكدت الفنانة المغربية احترامها الكامل للجمهور الذي كان ينتظر إقامة الحفل، مشيرة إلى حرصها على تقديم فعالية تليق باسم الفنانة الراحلة ومكانتها الكبيرة في تاريخ الأغنية المغربية.

وأضافت أن مشروع حفل «صدى نعيمة» لم يُلغَ بشكل نهائي، وإنما سيتم تأجيله إلى موعد لاحق بعد تهيئة الظروف المناسبة لتنظيمه بالصورة التي تواكب قيمة نعيمة سميح الفنية والإنسانية.

وكان من المنتظر إقامة الحفل على «مسرح الفنون الحية» بمدينة الدار البيضاء تحت شعار «أصداء نعيمة.. صوت خالد لا يرحل»، حيث خُطط لتقديم مجموعة من أشهر أغاني نعيمة سميح بصوت شيماء عبد العزيز، في محاولة لإحياء التراث الغنائي المغربي بروح معاصرة مع الحفاظ على أصالته.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عام على رحيل الفنانة نعيمة سميح، التي تُعد واحدة من أبرز أيقونات الطرب المغربي، بعدما تركت بصمة كبيرة في تاريخ الموسيقى العربية والمغربية على مدار عقود طويلة.

ورحلت نعيمة سميح في 8 مارس/آذار 2025 عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانت خلال سنواتها الأخيرة من أزمات صحية متلاحقة، قبل أن تتدهور حالتها إثر إصابتها بالسرطان.