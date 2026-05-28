ترمب يهدد بتدمير عُمان عسكريا إذا سيطرت على مضيق هرمز

خبرني - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداً علنياً ومباشراً غير مسبوق بقصف وسحق سلطنة عمان عسكرياً، في حال استجابتها للضغوط الإيرانية أو محاولتها فرض أي شكل من أشكال السيطرة والسيادة على مضيق هرمز، الذي يعد الشريان المائي الأهم لإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي الصادمة خلال اجتماع رسمي حاشد في البيت الأبيض، لتركز بشكل أساسي على الدور العماني في الممر المائي، وتكشف عن كواليس المفاوضات الجارية خلف الأبواب المغلقة، والتي تحاول طهران من خلالها إقحام مسقط في منظومة رقابة أو جباية مشتركة لعرقلة حركة الملاحة الدولية وإخضاع المضيق لسيادتها.

ترامب يحذر عمان من الانصياع للشروط الإيرانية

وفي تفاصيل الإيجاز الصحفي الذي أدلى به الرئيس الأمريكي من داخل قاعة الاجتماعات بالبيت الأبيض، وجه ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى سلطنة عمان، مؤكداً أن الموقف الأمريكي حاسم ولا يقبل التراجع بشأن حرية الملاحة في الخليج، وأن واشنطن لن تتسامح مع أي تحرك عماني يهدف إلى تغيير الوضع القانوني للممر المائي الدولي.

وقال ترامب بنبرة حادة ملوحاً بالخيار العسكري ضد مسقط: لا، المضيق سيبقى مفتوحاً أمام الجميع. إنها مياه دولية، ولن يسيطر عليه أحد. نحن سنشرف عليه ونراقبه، نعم سنراقبه، لكن لن يسيطر عليه أحد على الإطلاق.

وتابع الرئيس الأمريكي حديثه ليسلط الضوء مباشرة على المخطط المشترك الذي يشمل سلطنة عمان في قاعات التفاوض، قائلاً: هذا جزء من المفاوضات التي نجريها حالياً. هم يرغبون في السيطرة عليه، لكن لا أحد سيسيطر عليه. إنها مياه دولية، وستتصرف عُمان مثل الجميع تماماً، وإذا لزم الأمر فسوف نضطر إلى قصفهم ونسفهم. هم يدركون ذلك جيداً، وسيكونون بخير.

كواليس الضغوط على مسقط والرد الأمريكي الحاسم

وتأتي هذه التصريحات المباشرة من الرئيس الأمريكي لترد على التحركات الأخيرة التي حاولت من خلالها طهران دفع سلطنة عمان نحو اتخاذ إجراءات مشتركة تهدف إلى فرض رسوم جمركية ونظام رقابة إدارية وعسكرية على السفن وناقلات النفط المارة عبر المضيق، في محاولة للالتفاف على الرقابة الدولية وتحقيق مكاسب مالية وجغرافية تدعم موقف طهران المترنح بسبب الأزمات الاقتصادية الداخلية.

وأوضح الرئيس الأمريكي في حديثه أن سلطنة عمان ملزمة بالانصياع التام للقوانين الدولية التي تنظم حركة الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة تمتلك تفويضاً كاملاً بالرد العسكري الفوري والدقيق ضد مسقط أو طهران في حال تنفيذ أي اتفاق ثنائي يستهدف إغلاق المضيق أو فرض واقع جديد عليه.

وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن المسؤولين في سلطنة عمان استلموا الرسالة الأمريكية بوضوح، مشيراً إلى أنهم يفهمون تماماً حدود القوة العسكرية الأمريكية وعواقب أي تساوق مع المطالب الإيرانية في هذا الشريان الدولي، ومشدداً على أن التزام عمان بالقواعد الدولية هو الخيار الوحيد لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع واشنطن.