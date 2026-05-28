عالميا ... الذهب عند أدنى مستوى في شهرين

خبرني - انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس، إذ دفعت هجمات أميركية جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4380.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 آذار. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.6% إلى 4377.10 دولارا.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز لدى ستون إكس "لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية متصاعدة، وتلقينا الكثير من الإنذارات الكاذبة بشأن مفاوضات اتفاق السلام. لذا أعتقد أن الإقبال على الدولار سيظل مستمرا وهذا يعني أن الذهب من المرجح أن يظل تحت الضغط".

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن جيش بلاده نفذ غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات الأميركية وحركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس دونالد ترامب تقريرا إيرانيا بشأن اتفاق لاستعادة حركة المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وارتفعت أسعار النفط بما يتجاوز 3% الخميس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أميركية ردا على الهجوم الأميركي.

ويمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقالت عضو مجلس المحافظين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك الأربعاء، إنها ترى أن على البنك المركزي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير في الوقت الحالي، لكن مع الرسوم الجمركية وحرب إيران وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، فإنها تتأهب لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 72.37 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 1.4% إلى 1890.81 دولارا، وسجل كلاهما أدنى مستوى في ما يقرب من شهر. وانخفض البلاديوم 1.9% إلى 1364.26 دولارا.