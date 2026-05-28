عائلة النجم ماثيو بيري تكشف تفاصيل صادمة عن مساعده الشخصي وتورطه في وفاته

خبرني - أبدت عائلة النجم الراحل ماثيو بيري غضبا عارما تجاه المساعد الشخصي لشقيقهم، كينيث إيواماسا، إثر تورطه المباشر في رحيل الفنان المفاجئ.

وحملت التصريحات الرسمية الصادرة عن شقيقات الراحل ووالدته اتهامات قاسية لمساعده الذي حقنه بجرعات متتالية من مادة الكيتامين المخدرة في اليوم الذي فارق فيه الحياة داخل منزله الواقع في منطقة باسيفيك بليسايدس بولاية كاليفورنيا في شهر أكتوبر من عام 2023.



وجاءت هذه المواقف الحازمة من خلال وثائق رسمية قدمتها العائلة للمحكمة قبيل جلسة النطق بالحكم على المساعد الشخصي، لتكشف عن تفاصيل مؤلمة عاشتها الأسرة عقب اكتشاف الخديعة التي تعرضت لها من شخص ائتمنته على حياة ابنها.

1. اتهامات جديدة تهز قضية وفاة ماثيو بيري



أكدت مادلين موريسون، شقيقة النجم الراحل، في بيان رسمي قدمته للمحكمة كشاهدة على الأثر النفسي والجسدي للجريمة، أن المساعد الشخصي حقن شقيقها بجرعة قاتلة من الكيتامين، ثم تركه وحيدا داخل حوض الاستحمام الساخن ليموت دون تقديم أي مساعدة.

ووصفت مادلين في الوثائق القضائية شعور الخيانة الذي تملكها بعد معرفة الحقيقة بأنه أمر يعجز اللسان عن وصفه كليا، مبيّنة أنها لم تكن تتخيل يوما أن يقوم شخص اعتبره شقيقها فردا من العائلة بخيانته بهذه الطريقة غير المتوقعة التي تفوق حد التصور البشري.

واسترجعت الشقيقة ذكريات الأيام القليلة التي سبقت جنازة ماثيو بيري، مشيرة إلى أن المساعد كينيث إيواماسا ظهر في تلك الفترة مضطربا للغاية ومتوترا بشكل غير طبيعي.

ورغم ذلك صعد على المنصة وألقى كلمة أمام الأشخاص الذين أحبوا شقيقها بصدق في الجنازة، واعتبرت مادلين هذا التصرف بمثابة مزحة قاسية للغاية ما زالت تكافح لاستيعابها حتى الآن، موضحة أن هذا المساعد لم يكتف بإنهاء حياة شقيقها فحسب، بل لوث أيضا الذكريات الأخيرة للعائلة أثناء وداعهم الأخير له، مما جعل الأمر يبدو وكأن شقيقها مات مرة أخرى.

4. مساعد ماثيو بيري تحت اتهامات بحقن الكيتامين



أعلنت كيتلين موريسون، الشقيقة الأخرى للفنان الراحل، عن شكوكها العميقة المحيطة باللحظات الأخيرة لشقيقها، حيث ذكرت أنها لن تتمكن أبدا من معرفة ما إذا كانت تلك الجرعة القاتلة من الكيتامين قد أعطيت له بالخطأ أم بشكل متعمد.

واستدركت مؤكدة أنها واثقة تماما من أمر واحد، وهو أن المساعد عندما غادر المنزل في ذلك اليوم كان يفعل شيئا من اثنين، فإما أنه كان يحاول الهروب من عواقب فعلة أدرك تماما خطورتها، أو أنه تعمد ترك شخص ضعيف في موقف شديد الخطورة دون أي مبالاة بحياته.

أشارت الوثائق القضائية إلى أن المساعد الشخصي كذب بشكل متواصل على أقارب بيري بشأن ما حدث فعليا في يوم الوفاة، حيث أوضحت العائلة أن كل ما صدقوه سابقا عن تفاصيل ذلك اليوم كان مبنيا على الأكاذيب المضللة التي رواها إيواماسا لهم، مما ضاعف من حجم الصدمة النفسية التي واجهتها العائلة عقب ظهور نتائج التحقيقات الرسمية التي دحضت روايته الكاذبة تماما.



موقف الأم وواجب الرعاية الضائع في مواجهة الإدمان

أوضحت سوزان موريسون، والدة النجم الراحل، في بيانها الخاص الموجه إلى المحكمة، أن الوظيفة الأكثر أهمية للمساعد الشخصي كانت تكمن في تقديم الرفقة الصالحة والحماية الكاملة لنجلها في معركته الطويلة والمريرة ضد الإدمان.

وشددت الأم على أن المسؤولية الأولى والأهم التي كانت تقع على عاتق إيواماسا هي ضمان بقاء ماثيو خاليا تماما من المخدرات، وهو الأمر الذي طالما رغب فيه بيري بشدة وسعى إليه طوال حياته، وأضافت بمرارة أنه بعد أن تسبب المساعد في إنهاء حياة نجلها، ظل يراقب تصرفاتها بدقة وعن قرب طوال الوقت لإخفاء معالم فعلته.

أثبتت الفحوصات الطبية الرسمية الصادرة بعد شهرين من العثور على بيري متوفيا في حوض الاستحمام، أن السبب الرئيسي للوفاة يعود إلى التأثيرات الحادة لمادة الكيتامين، إلى جانب الغرق وعوامل صحية أخرى، وعلى الرغم من أن بيري كان يخضع لبرنامج علاجي رسمي يعتمد على حقن الكيتامين تحت إشراف طبي قبل وفاته، إلا أن التحقيقات أكدت أن مساعده قام بحقنه بشكل متكرر بجرعات غير قانونية من هذه المادة دون أن يمتلك أي تدريب طبي أو مؤهل يسوغ له ذلك.

الأحكام القضائية وإدانة شبكة توريد المواد المخدرة

أظهرت سير المحاكمات إدانة خمسة أشخاص لعبوا أدوارا متفاوتة في قضية وفاة نجم مسلسل "الأصدقاء" الشهير، حيث شملت قائمة المتهمين الذين وجهت إليهم التهم الرسمية في شهر أغسطس من عام 2025 كلا من المساعد كينيث إيواماسا، والطبيب مارك تشافيز، والمستشار القانوني لشؤون الإدمان إريك فليمنغ، إلى جانب جاسمين سانغا المعروفة بلقب "ملكة الكيتامين"، والطبيب سلفادور بلاسينسيا.