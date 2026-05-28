الخميس: 28 أيار 2026
  • 28 أيار 2026
  • 09:47
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد

خبرني - يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأحد المقبل، الإصدار الثالث والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو الأول من حزيران 2031، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 حزيران 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

أسعار النفط تقفز 3.7% إثر قصف متبادل بين إيران وأمريكا
