من هي علا سعيد زوجة محمد الأحمد؟

خبرني - بعد إعلان الفنان السوري محمد الأحمد ارتباطه رسميًا بالممثلة السورية علا سعيد عبر صور رومانسية نشرها الثنائي على “إنستغرام”، تصدّر اسمها محركات البحث ومواقع التواصل.

تنحدر علا سعيد من سوريا، ودرست التمثيل أكاديميًا في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وهو أحد أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في الفنون الدرامية في البلاد. وتخرّجت عام 2017، لتبدأ بعدها مشوارها الفني مباشرة في الدراما السورية.

وُلدت علا سعيد عام 1993، وتبلغ من العمر 33 عامًا في عام 2026، وبدأت خطواتها الأولى في التمثيل عبر مسلسل وهم عام 2018، قبل أن تتوالى مشاركاتها في أعمال تلفزيونية وسينمائية مختلفة.

قدّمت خلال مسيرتها أدوارًا في عدد من المسلسلات، من بينها: عن الهوى والجوى، وشارع شيكاغو، وخريف العشاق، وعلى قيد الحب، وليالي روكسي، إضافة إلى مشاركات أخرى في الدراما والسينما.

كما ظهرت في أعمال سينمائية منها أفلام الاعتراف ورجل وثلاثة أيام ومسافرو الحرب، ما عزز حضورها الفني ضمن جيل الممثلات السوريات الشابات.

