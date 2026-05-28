الرقائق تخنق أرباح شاومي في الربع الأول من 2026.. تراجع حاد بـ43%

خبرني - سجلت شركة شاومي الصينية تراجعًا بنسبة 43% في صافي أرباحها المعدلة خلال الربع الأول،

وسط ضغوط تعرضت لها أعمالها في مجال الهواتف الذكية بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وأعلنت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية عن صافي ربح معدل بلغ 6.1 مليار يوان (898.98 مليون دولار) للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

ورغم ذلك، جاءت النتائج أفضل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى أرباح عند مستوى 5.83 مليار يوان.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 10.9% إلى 99.1 مليار يوان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنها أيضًا تجاوزت توقعات المحللين البالغة 98.9 مليار يوان.

وأعلنت الشركة، التي تعمل كذلك في صناعة السيارات الكهربائية، عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار هونغ كونغ، عقب إعلان النتائج.

وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 12.5% إلى 44.3 مليار يوان، كما تراجع هامش الربح الإجمالي للقطاع بمقدار 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 10.1%.

في المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع السيارات الكهربائية الذكية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الجديدة الأخرى بنسبة 6.9% إلى 19.9 مليار يوان، إلا أن هامش الربح الإجمالي للقطاع تراجع أيضًا بمقدار 2.1 نقطة مئوية إلى 20.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مساهمة تسليمات سيارة شاومي SU7 Ultra، والدعم المقدم لضريبة شراء السيارات، فضلًا عن ارتفاع أسعار المكونات الرئيسية.