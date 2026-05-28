السفر الذكي.. خيار اقتصادي فعّال في 2026

خبرني - مع ارتفاع أسعار الوقود وسط الحرب مع إيران، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران تبعاً لذلك.

وفي الوقت نفسه، ومع تزايد أعداد الأشخاص الذين يواجهون أزمة غلاء المعيشة، تبدو أسعار الفنادق والأنشطة الترفيهية وحتى وجبات المطارات في ارتفاع مستمر.

هذا يعني أن فكرة السفر في عام 2026 تبدو للكثيرين ترفاً قد لا تسمح به ميزانيتهم، بحسب تقرير لـ "ذا ناشيونال".

وأستشار الموقع، أربعة خبراء في السفر والتمويل للحصول على أفضل نصائحهم حول كيفية ترشيد إنفاقك هذا العام، دون التخلي عن رحلاتك.

حدد ميزانية إجمالية قبل حجز أي شيء

الخطوة الأهم على الإطلاق هي قبل حجز أي شيء.

وتقول مدربة التخطيط المالي الشخصي، كارول غلين، لموقع "ذا ناشيونال"، "تُظهر الأبحاث باستمرار أن الناس ينفقون أكثر عندما يُقررون الشراء أولاً ثم يُحسبون التكاليف لاحقاً. حجز الرحلات الجوية قبل تحديد ميزانية كاملة للرحلة هو أحد أكبر أسباب الإسراف".

وقبل تأكيد أي شيء، تنصح كارول بحساب إجمالي واقعي يشمل، الرحلات الجوية، الإقامة، التأمين، المواصلات، الطعام، الأنشطة، التسوق، واحتياطي يتراوح بين 10% و15%.

وتضيف، "هذا الاحتياطي مهم. الفرص غير المتوقعة جزء من السفر، لكن التخطيط لها يمنعها من التحول إلى ديون".



صندوق ادخار للرحلات

بمجرد تحديد ميزانيتك، يصبح الهدف هو الادخار للرحلة مسبقًا بدلًا من سدادها لاحقًا. تقول غلين: "إنّ أنجع طريقة لتقليل تكلفة السفر هي التخلص من الفائدة".

وفور عودتك من رحلتك، احسب نفقاتك الفعلية، وإذا رغبت في السفر مجددًا بنفس الطريقة، ابدأ الادخار فورًا في حساب منفصل.

فعّل خاصية التحويل الشهري التلقائي إلى صندوق مخصص، ويفضل أن يكون صندوقًا يدرّ فوائد، لأن تراكم رصيد بطاقة الائتمان بمعدلات الفائدة المعتادة -والتي تتراوح عادةً بين 35% و46% سنويًا- قد يزيد تكلفة العطلة بنسبة تتراوح بين 20% و30% على المدى الطويل.

احجز بذكاء

تحثّ وكيلة سفر في دبي، إبشيتا شارما، المسافرين على عدم التركيز على السعر المعلن للرحلة.

وتقول، "احجز مبكراً، ولكن لا تكتفِ باختيار أرخص رحلة وتنتظر. في ظلّ التغييرات المستمرة في مسارات الرحلات والتأخيرات والزيادات المفاجئة في الأسعار، من الأفضل التحقق من فترات التوقف، وسياسة الأمتعة، ومدى ازدحام مسار الرحلة".

وتضيف المتخصصة في شؤون السفر إلى عُمان، سابين راينينغ، أن الرحلة ذهابًا وإيابًا التقليدية ليست دائمًا الخيار الأمثل من حيث القيمة.

وتقول، "يمكن لتذاكر الذهاب والعودة المفتوحة، بالإضافة إلى خيارات الرحلات ذات الاتجاه الواحد الذكية، أن تتيح الحصول على أسعار جيدة بشكلٍ مفاجئ. كما أن السفر في منتصف الأسبوع، وخاصةً يومي الثلاثاء أو الأربعاء، غالبًا ما يكون مصحوبًا بأسعار أقل بشكل ملحوظ".

ابقَ على اطلاع، ولكن لا تتسرع في الحجز

مع كثرة الأخبار المُثيرة حول اضطرابات السفر، يميل المرء إلى حجز كل شيء على الفور. تقول شارما: "لا تدع العناوين المُخيفة تُغريك بالحجز المُتسرع.

وقد ترتفع الأسعار فجأة، لكنها تتغير بسرعة أيضًا. أحيانًا يكون الانتظار قليلًا ومتابعة الاتجاهات أكثر توفيرًا من الحجز المُتسرع."

مع ذلك، من المهم البقاء على اطلاع. إذا كنت ستنفق المزيد على أي جزء من الرحلة، فليكن ذلك لإضافة مرونة إلى خط سير رحلتك. هذا قد يوفر لك الكثير من المال على المدى البعيد إذا ساءت الأمور، كما تقول راينينغ، حيث "التأخيرات وتغيير مسارات الرحلات والإلغاءات في اللحظات الأخيرة أكثر شيوعًا من المعتاد حاليًا".

كما تنصح بالتسجيل في نظام إشعارات السفر التابع لسفارتك. "فهذا يُسهّل التواصل كثيرًا في حالة حدوث اضطرابات مفاجئة أو عمليات إجلاء."

رتّب أمور التأشيرة والتأمين والأوراق الرسمية مبكراً

وقد تكون الإجراءات الإدارية أقل جوانب التخطيط للسفر جاذبية، لكن تأجيلها إلى وقت متأخر مكلف. تقول شارما: "رتّب أمر التأشيرة مبكراً. لا شيء أسوأ من دفع مبالغ إضافية بسبب التأخير، أو اكتشاف أن رحلتك "الرخيصة" تتطلب تأشيرة عبور."

ويستحق التأمين اهتماماً مماثلاً. يحذر راينينغ من أن العديد من المسافرين يقللون من شأن ما تغطيه وثائق التأمين الخاصة بهم. "تأكد من أن تأمين سفرك يغطي الاضطرابات السياسية، والحالات الطبية الطارئة، وانقطاعات الرحلة غير المتوقعة -فالعديد من وثائق التأمين القياسية لا تغطيها."

وقد تتضمن بطاقتك الائتمانية تأمين السفر كميزة، مما يوفر عليك تكلفة شرائه بشكل منفصل. لذا تحقق من ذلك قبل شراء أي وثائق تأمين باهظة الثمن.

استخدم بطاقات الائتمان بذكاء، ثم سددها بالكامل

يمكن لبطاقة ائتمان مختارة بعناية أن تعوض تكاليف السفر الحقيقية، ولكن بشرط إدارتها بشكل صحيح.

وتنصح غلين بالبحث عن بطاقات توفر أميال طيران أو برامج مكافآت سفر، واسترداد نقدي على الإنفاق في الخارج، وبدون رسوم على المعاملات الدولية، وإمكانية دخول صالات المطارات.

وتضيف، "لا توفر هذه الميزة الراحة في المطار فحسب، بل توفر أيضًا في التكاليف لأن الطعام مجاني في الصالة".

لكنها تحذر من أن الفوائد تلغي المكافآت بسرعة، وتقول، "إذا تراكم عليك رصيد مستحق لبضعة أشهر فقط، فغالبًا ما تتجاوز قيمة النقاط قيمة الفوائد المفروضة".

كما تقترح خفض حدّ بطاقة الائتمان قبل السفر. "تشير أبحاث التمويل السلوكي إلى أن الناس ينفقون أكثر عندما يكون رصيدهم الائتماني المتاح أعلى، لذا، فإن خفض حدّ بطاقة الائتمان قبل السفر يُنشئ حدًّا طبيعيًّا للإنفاق."

خطط مسبقًا وادفع بالتقسيط

في الرحلات الطويلة، تنصح إيفون متينغوا، صانعة محتوى السفر، بالتخطيط المسبق جيدًا.

وتقول، "أفضل نصيحة هي التخطيط قبل عدة أشهر.

وكثير من المسافرين لا يعلمون أن معظم الفنادق تتيح دفع تكاليف الإقامة والأنشطة بالتقسيط، على أن يكون آخر قسط مستحقًا قبل 30 إلى 60 يومًا من موعد السفر".

وتضيف أن وضع خطة للوقت يمنع أيضًا الإنفاق العشوائي أثناء الرحلة. "يساعدك البحث الجيد والحصول على مساعدة في حجز الأنشطة في وجهتك على الالتزام بالخطة. فنحن ننفق المال بلا داعٍ إذا لم تكن لدينا قائمة مسبقة بالأماكن التي نرغب في زيارتها والأنشطة التي نرغب في القيام بها".

كيف تؤثر أزمة وقود الطائرات على رحلات العطلات؟

ويقول تقرير لصحيفة "تليغراف"، أن أزمة وقود الطائرات بدأت تؤثر بالفعل على رحلات العطلات حول العالم، فمنذ إغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الكيروسين بشكل حاد، حتى أنها تجاوزت في بعض الأحيان ضعف سعر البرميل قبل الحرب.

وتُعدّ أوروبا الأكثر تأثراً بهذه التقلبات، إذ يأتي ما يقارب نصف إمدادات وقود الطائرات للقارة من الشرق الأوسط.

واستجابةً لذلك، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، ما يعني إلغاء حوالي مليوني مقعد، وقد خفضت لوفتهانزا وحدها 20 ألف رحلة حتى أكتوبر/تشرين الأول.

وتشهد أسعار تذاكر الطيران تقلبات كبيرة، حيث رفعت شركات الطيران الكبرى، مثل فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية البريطانية، أسعارها، بينما خفضت بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة أسعارها لتحفيز الطلب.

فعلى سبيل المثال، سجلت إيزي جيت أسوأ أداء لها في النصف الأول من العام في تاريخها الممتد لثلاثين عاماً، باستثناء سنوات الجائحة. في غضون ذلك، بدأت شركات الطيران التي تعاني بالفعل من صعوبات تشعر بالضغط، فقد أوقفت شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية عملياتها في مايو/أيار 2026، بينما تشير التقارير إلى أن شركة نورس أتلانتيك تبحث عن مشترٍ وسط مخاوف بشأن وضعها المالي.