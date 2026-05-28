  • 28 أيار 2026
الامم المتحدة تدرج اسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي في الأراضي المحتلة

خبرني - أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين هذه الكيانات التي أدرجت في القائمة السوداء مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى، والتي دخلت في إطار مراقبة تمهيدا لإدراجها مستقبلا.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون صباح اليوم الخميس إن إسرائيل قد أدرجت على "القائمة السوداء" للمنظمة لمرتكبي العنف الجنسي في الأراضي المحتلة.

بحسب دانون، أصبحت إسرائيل الآن مدرجة على القائمة إلى جانب منظمات إرهابية، بما في ذلك داعش. وأضاف أن إسرائيل قدمت أدلة ووثائق وردوداً مفصلة على كل ادعاء.

