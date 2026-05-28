  «العجل هرب والخروف انتحر».. مواقف طريفة لفيفي عبده في عيد الأضحى

«العجل هرب والخروف انتحر».. مواقف طريفة لفيفي عبده في عيد الأضحى

خبرني - كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لمواقف طريفة وصعبة خلال استعدادها لذبح الأضحية في عيد الأضحى.

وأكدت أن “الحسد” وراء ما حدث، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وقالت فيفي عبده خلال الفيديو إن العجل الخاص بها هرب قبل الذبح، فيما سقط خروف آخر من أعلى سطح المنزل، مضيفة بطريقة كوميدية: “العجل بتاعي هرب، وكان عندي خروف فوق السطوح رمى نفسه من الدور الخامس”.

وأوضحت أنها اضطرت إلى شراء أضحية جديدة لإتمام شعائر العيد، مشيرة إلى أن ما حدث معها هذا العام كان غريبًا بالنسبة لها، قبل أن تضيف: “الله يعوض عليا في اللي راح”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب طريقتها الساخرة في رواية التفاصيل.

كما حرصت الفنانة أيتن عامر على دعمها، وعلقت على الفيديو برسالة قالت فيها: “فداكي يا روح قلبي”.

وعلى المستوى الفني، كان آخر ظهور لفيفي عبده في مسلسل العتاولة 2، الذي عرض خلال موسم رمضان 2025، وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

