عشرة شهداء و18 اصابة بغارة على غزة

خبرني - واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 231 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد قائد كتيبة الزيتون بكتائب القسام عماد حسان اسليم مع ابنته اسراء ١٧ عام .

واستهدفت الغارة بناية سكنية بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة واستشهد فيها ايضا

احمد عبد الوهاب أبو حليمة ٤٣ عام ونجله يامن ١٣ عام وابنته نور ١٢ عام ، سيدرا اياد عزام ١٢ عام ، ساره سامح رجب 9 اعوام، شيماء خليل شعبان السويركي ٢٨ عام، احسان مطر بلبل ٨١ عام وعطاف صبحي بلبل ٤٧ عام.

وقال جيش الاحتلال انه استهدف ايضا قياديا آخر في كتائب القسام في نفس الغارة دون اي تأكيد فلسطيني.

وواصل جيش الاحتلال اطلاق النار شرق خان يونس وشرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٩٠٦ اضافة إلى

٢٧٤٧ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٨١ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٨٠٣ شهيد و ١٧٢٨٥٥ مصاب.