أسعار النفط تقفز 3.7% إثر قصف متبادل بين إيران وأمريكا

خبرني - قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية بعد ما وصفه بهجوم أمريكي في الصباح الباكر بالقرب من مطار بندر عباس.



سعر النفط اليوم

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت أبوظبي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار، أو 3.72%، إلى 97.8 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد أغسطس/ آب الأكثر نشاطا 3.35 دولار، أو 3.63%، إلى 95.6 دولار.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد يوليو/ تموز غدا الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار، أو 3.73%، إلى 91.99 دولار.

وتراجع كلا الخامين بأكثر من 5% إلى أدنى مستوياتهما في شهر في الجلسة الماضية بسبب احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز.

حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تكرار لما وصفه بـ"العدوان" سيؤدي إلى رد "أكثر حسما".

وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" إن جيش الولايات المتحدة شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والحركة البحرية التجارية في المضيق.

وقال دانيال هاينز، محلل السلع لدى إيه.إن.زد، في مذكرة: "لا تزال إمدادات النفط محدودة، ولم يتم بعد حل نقاط الخلاف الرئيسية".

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الإثنين.