الخميس: 28 أيار 2026
الاردن .. انخفاض طفيف في الحرارة الخميس وأجواء معتدلة حتى الأحد

  • 28 أيار 2026
  • 08:26
خبرني - تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب الأرصاد، يبقى الطقس الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، ويكون الطقس ليلا باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا السبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وخلال الليل، يكون الطقس باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما الأحد، فيكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ويكون الطقس ليلا باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

