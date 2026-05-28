وزارة الداخلية في بنغلادش تمنع التضحية بالجاموس ترمب

خبرني - نجا جاموس أمهق نادر في بنغلادش من الذبح خلال عيد الأضحى، بعد تدخل حكومي في اللحظة الأخيرة، إثر موجة اهتمام واسعة أثارتها قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق على الجاموس اسم دونالد ترمب بسبب شعره الأشقر المنسدل، في تشبيه طريف اقترحه شقيق صاحب المزرعة بعد ملاحظة التشابه بينهما.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية البنغلادشية، الأربعاء، إن الجاموس، الذي يزن نحو 700 كيلوغرام، كان قد بيع بالفعل تمهيدًا لذبحه في عيد الأضحى، قبل أن تتدخل السلطات متذرعة بمخاوف أمنية ناجمة عن الاهتمام الجماهيري الكبير بالقصة.

وأضاف المسؤول أن وزير الداخلية صلاح الدين أحمد أمر بعدم ذبح الجاموس، وإعادة المبلغ إلى المشتري، ونقله إلى حديقة الحيوانات الوطنية في داكا.

وأوضح أن "قرار منع الذبح اتُخذ في اللحظة الأخيرة بسبب مخاوف أمنية ومستوى غير عادي من الاهتمام العام".

وبدأت القصة كعملية شراء اعتيادية بمناسبة عيد الأضحى، قبل أن تتحول سريعًا إلى ظاهرة واسعة الانتشار بعد تداول مقاطع فيديو للجاموس على الإنترنت.

وتجمعت حشود في المزرعة لرؤية الجاموس ذي الشعر الأشقر وسلوكه الهادئ، فيما توافد زوار من مناطق بعيدة لمشاهدته.



وقال مالك المزرعة إن الجاموس يحتاج إلى رعاية خاصة تشمل الاستحمام عدة مرات يوميًا وتغذيته بشكل منتظم.

ويُعد الجاموس الأمهق نادرًا في بنغلادش، حيث يغلب اللون الداكن على هذا النوع من الحيوانات، ما أضفى عليه تميزًا إضافيًا خلال موسم عيد الأضحى الذي يشهد نشاطًا واسعًا في تجارة الماشية. لكن الاسم الطريف، على ما يبدو، كان العامل الأبرز في إنقاذه من الذبح.