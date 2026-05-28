الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أميركية

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم استهدف قاعدة جوية أمريكية، زعم أنها مصدر الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية، فجر الخميس، بالتوقيت المحلي، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية موالية للدولة.

ولم يحدد الحرس الثوري القاعدة الجوية المستهدفة. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قواعد جوية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة بالحرس الثوري، أنه "عقب العدوان الذي شنّه الجيش الأمريكي فجر اليوم على موقع في ضواحي مطار بندر عباس باستخدام قذائف جوية، تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي تم تحديدها كمصدر للهجوم في تمام الساعة 4:50 صباحاً".

وأكد الحرس الثوري أن رده "تحذير شديد اللهجة" للولايات المتحدة، مؤكداً أن "عدوانها لن يمر دون رد".

في الوقت الذي أعلنت فيه إيران عن بدء الهجوم، أفاد الجيش الكويتي بأن دفاعاته الجوية اعترضت طائرات مسيرة وصواريخ "معادية"، دون أن يحدد مصدر الهجمات.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، سُمع دوي 3 انفجارات شرق بندر عباس، وهي مدينة ساحلية إيرانية استراتيجية وقاعدة بحرية قرب مضيق هرمز. وأكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي أسقط أربع طائرات مسيرة إيرانية، وقصف محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.