اميركا تعيد فرض العقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي

خبرني - أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي في إطار الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في بيان لمكتب الرقابة على الأصول الأجنبية للخزانة الأمريكية أنه تم إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيزي على قائمة العقوبات.

وفي وقت سابق أوقفت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة قرار محكمة أخرى في واشنطن، صادر في 14 مايو، بتعليق فرض العقوبات على المقررة الأممية، معتبرة أن العقوبات ضدها انتهكت حقوقها في حرية التعبير.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي في يوليو عام 2025، على خلفية موقفها من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد خطواتها ضد إسرائيل بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة.