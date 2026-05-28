رويترز: الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة على موقع عسكري في إيران

خبرني - أفادت وكالة "رويترز" فجر الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".

وقبل قليل أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بدوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، وتفعيل الدفاعات الجوية لبضعة دقائق وذلك قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، مشيرة إلى أن السلطات تواصل التحقيق لتحديد مصدر الأصوات وموقعها الدقيق، دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن حول وقوع هجوم أو حادث أمني.

وكان متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد، الاثنين الماضي، لشبكة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت "منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام".

كما قال مسؤول أمريكي رفيع للشبكة إن القوات الأمريكية "قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح - جو في بندر عباس".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، قد أفادت مساء اليوم نفسه، بأن سكان مدينة بندر عباس سمعوا دوي عدة انفجارات، مضيفة أن أصواتا مشابهة سمعت أيضا في مناطق بالخليج قرب سيريك وجاسك.

ويأتي ذلك في توقيت بالغ الحساسية، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة الهشة بين الجانبين، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 8 أبريل الماضي، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق "اتفاق إطار"، أو مذكرة تفاهم، تمهيدا للتوصل لاتفاق دائم بشأن وقف إطلاق النار ومضيق هرمز والملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد.

وفي الوقت نفسه أكد ترامب أن القوات الأمريكية في حالة استعداد تام لشن هجوم واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.