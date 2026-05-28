كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي

خبرني - توّج كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تغلبه اليوم الأربعاء، على رايو فايكانو الإسباني، بنتيجة (1-0)، على ملعب ريد بول أرينا، في مدينة لايبزيج الألمانية.

أحرز هدف المباراة الوحيد، جون فيليب ماتيتا، في الدقيقة 51، بعد متابعته تسديدة آدم وارتون التي ارتدت من حارس فايكانو أوجستو باتالا، ليقابلها المهاجم الفرنسي بلمسة واحدة في الشباك.

ويعتبر دوري المؤتمر اللقب الأوروبي الأول في تاريخ كريستال بالاس، ليملك بذلك فرصة التأهل لمنافسات الدوري الأوروبي في الموسم المقبل في انتظار قرار الاتحاد الأوروبي.

وكان كريستال بالاس مؤهلًا لخوض منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، إلا أن اليويفا قرر استبعاده بسبب قواعد "الملكية المشتركة للأندية".