الخميس: 28 أيار 2026
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة

  • 27 أيار 2026
  • 23:48
خبرني - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، مساء الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى المستشفى، إثر قصف طائرة حربية للاحتلال بصاروخين منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار قرب منتزه البلدية وسط المدينة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت 7 شهداء و18 إصابة جراء الغارة الجوية التي استهدفت المنزل، ونقتلها الى مستشفى الشفاء ومستشفى الهلال في ساحة السرايا.

