مواطن تشيكي يجني رقما خياليا في اليانصيب

خبرني - أعلن موقع "آي دينس" التشيكي أن مواطنا فاز بمبلغ قياسي في اليانصيب الوطني بلغ 2.911 مليار كورونة تشيكية بواقع 120 مليون يورو، مسجلا رقما قياسيا جديدا في البلاد.

وذكر التقرير أن الفائز، الذي لم تُكشف هويته حفاظا على خصوصيته، حقق هذا الإنجاز في أحدث سحب للعبة، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في مايو 2015، عندما فاز مواطن تشيكي آخر بمبلغ 2.47 مليار كورونة (نحو 100 مليون يورو).

وتعد هذه الجائزة الضخمة حدثا استثنائيا في تاريخ اليانصيب التشيكي، حيث تثير اهتماما واسعا لدى الجمهور المحلي والدولي على حد سواء. ولم يُعلن بعد عما إذا كان الفائز قد تقدّم لاستلام جائزته رسميا، أو عن خططه المستقبلية لاستخدام المبلغ.

يشار إلى أن ألعاب اليانصيب الكبرى تشهد إقبالا متزايدا في أوروبا، حيث تتنافس الشركات المشغلة على جذب اللاعبين عبر جوائز مالية ضخمة تغيّر حياة الفائزين بين ليلة وضحاها.

وفي سياق متصل، سبق أن فازت مواطنة من منطقة الشرق الأقصى الروسي مؤخرا بأكثر من 31.5 مليون روبل (حوالي 440 ألف دولار) في إحدى مسابقات اليانصيب المحلية.