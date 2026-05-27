المستشفى الميداني جنوب غزة/10 يستقبل وجهاء محليين بمناسبة عيد الأضحى

خبرني - استقبل المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة/10، الأربعاء، وفداً من وجهاء وأهالي المجتمع المحلي والمناطق المجاورة للمستشفى، الذين قدموا التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل المستشفى وفداً رسمياً من منظمة "UK-Med" الطبية البريطانية، حيث جالوا في مختلف الأقسام والمرافق، للاطلاع على سير العمل وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

من جانبه، رحب قائد قوة المستشفى بالوفود شاكراً لهم هذه اللفتة الطيبة، مؤكداً أن المستشفى مستمر في تقديم أقصى درجات العون والمساعدة الطبية للأهل والأشقاء.

وأكد مدير المستشفى الجاهزية العالية والكاملة لكافة الكوادر الطبية التخصصية والأقسام المساندة، والالتزام بالواجب الإنساني والمهني وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للأشقاء في القطاع.

وتأتي هذه الزيارات تقديراً للجهود الطبية والإنسانية الكبيرة التي تبذلها طواقم المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة لدعم الأشقاء في القطاع، منذ مباشرتها أعمالها الميدانية في منتصف أيار الحالي، وذلك في إطار تعزيز الروابط الأخوية مع الأهل في القطاع.