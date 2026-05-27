باحثون: الإفراط في السكر يترك آثارا طويلة المدى على الذاكرة حتى بعد تحسين النظام الغذائي

خبرني - أوضح باحثون أن حماية الدماغ قد تكون أسهل عبر تقليل استهلاك السكر في وقت مبكر، بدلا من الاعتماد على العلاج اللاحق بعد ظهور التأثيرات.



ويرتبط ذلك بحب الإنسان الفطري للسكر، الذي ساعد أسلافه على البقاء عبر البحث عن مصادر طاقة عالية السعرات، لكنه تحوّل في العصر الحديث إلى عامل خطر عند الإفراط فيه. وعلى الرغم من المخاطر المعروفة مثل السمنة والسكري وتسوس الأسنان وتدهور الوظائف الإدراكية، لا يزال هناك اعتقاد شائع بأن آثار النظام الغذائي السيئ يمكن عكسها بسهولة بمجرد العودة إلى نمط غذائي صحي.

غير أن دراسة حديثة أجراها باحثون أستراليون ونُشرت في مجلة Nutritional Neuroscience أشارت إلى أن التحول إلى نظام غذائي صحي يحسن الوظائف الإدراكية جزئيا فقط، وأن بعض اضطرابات الذاكرة قد تستمر حتى بعد فترة طويلة من التغذية السليمة

وأظهرت مراجعة لعدد من الدراسات على الحيوانات أن الفئران التي خضعت لنظام غني بالسكر والدهون ثم انتقلت إلى غذاء صحي أظهرت تحسنا في الذاكرة، لكنه لم يصل إلى مستوى الحيوانات التي لم تتعرض لنظام غذائي ضار من الأساس.

وبيّنت النتائج أن تأثير السكر كان أكثر ضررا مقارنة بالدهون وحدها، إذ ارتبط بضعف أكبر في التعافي الإدراكي، خصوصا في منطقة الحُصين في الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة. كما لوحظ أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تؤدي إلى تراجع نشاط هذه المنطقة وتقليل كفاءتها.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تهدف إلى إثارة القلق، بل إلى التأكيد على أهمية الوقاية المبكرة، مشيرين إلى أن تقليل السكر في الوقت الحاضر أكثر فاعلية من محاولة تعويض أضراره لاحقا عبر الحميات الغذائية فقط.