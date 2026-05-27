الفنادق الأردنية: إشغال 95% في العقبة وتراجع حاد في البترا وإغلاق 32 فندقاً

خبرني - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات ،الأربعاء، إن نسب إشغال الفنادق في العقبة وصلت إلى 95%، وفي البحر الميت 50%.

وأضاف أن نسب الإشغال في البترا لم تتجاوز 18%؛ وجاء أغلبها من برنامج "أردننا جنة"، موضحا أن البترا تعتمد بنسبة 85% على السياحة الخارجية الذي أثر عليها سلبا توقف الطيران منخفض التكاليف، وارتفاع أسعار التذاكر.

وأشار هلالات إلى أن الأحداث في الإقليم قللت أعداد السياح القادمين من الخارج بشكل كبير، لافتا النظر إلى إغلاق قرابة 32 فندقا في البترا، وتسريح 1000 موظف من العاملين في القطاع الفندقي؛ وذلك بسبب عدم قدرة الفنادق على تغطية النفقات.
 

الحجاج الأردنيون يبيتون في منى ويبدؤون رمي الجمرات وسط أجواء إيمانية
