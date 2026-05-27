إربد: طفل يتعرض لـ7 طعنات خلال احتفالات عيد الاستقلال

خبرني - باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد التحقيق بحادثة تعرض طفل يبلغ من العمر 15 عاماً لـ7 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، خلال مشاركته في احتفالات عيد الاستقلال بمنطقة البوابة الجنوبية لمدينة الحسن الرياضية.

وبحسب والد الطفل، فإن نجله خرج للمشاركة في الاحتفالات قبل أن يتعرض للاعتداء من قبل مجهولين، حيث عاد مصاباً وسط حالة من الصدمة والاستياء بين عائلته والأهالي.

وعملت كوادر الدفاع المدني على إسعاف الطفل ونقله إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما وصفت حالته الصحية بأنها قيد المتابعة الطبية.

وأكدت مصادر أمنية أن شرطة إربد بدأت التحقيق بالحادثة، حيث تمت مراجعة الكاميرات القريبة من موقع الاعتداء، والعمل جار لتحديد هوية المتسببين وكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً بين المواطنين، الذين طالبوا بتشديد الإجراءات الأمنية خلال المناسبات العامة، حفاظا على سلامة الأطفال والشباب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

الغد