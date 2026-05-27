يوتيوب يبدأ تلقائيًا بوضع علامات على فيديوهات الذكاء الاصطناعي

خبرني - أعلنت "يوتيوب" عن خطوة جديدة لمواجهة انتشار المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، إذ ستبدأ المنصة تلقائيًا بوضع علامات توضيحية على الفيديوهات التي تكتشف أنها تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي الواقعية.

المنصة أوضحت أن أنظمتها الداخلية ستتولى رصد المحتوى الواقعي المصنوع بالذكاء الاصطناعي وإضافة تنبيهات للمشاهدين، حتى في حال لم يقم صانع المحتوى بالإفصاح عن ذلك بنفسه.

علامات أكثر وضوحًا على الفيديوهات وShorts

كانت "يوتيوب" قد أطلقت ميزة تصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي قبل أكثر من عامين، بعد تحديث سياسات المنصة وإجبار منشئي المحتوى على الكشف عن الفيديوهات التي تتضمن شخصيات أو أحداثًا أو أماكن مولدة بالذكاء الاصطناعي قد تبدو حقيقية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش"

لكن التغيير الجديد يجعل العلامات أكثر وضوحًا وانتشارًا:

في الفيديوهات الطويلة ستظهر العلامة مباشرة أسفل مشغل الفيديو وفوق الوصف.

أما في "يوتيوب شورتس" فستظهر فوق الفيديو بشكل مباشر.

وفي المقابل، ستظل الفيديوهات ذات الطابع الخيالي أو الكرتوني — مثل مشاهد خيول أو مخلوقات خيالية — تحمل العلامة داخل الوصف فقط.

"يوتيوب" لم يعد يعتمد على صناع المحتوى فقط

أكدت الشركة أن سياسة الإفصاح نفسها لم تتغير، لكنها ستصبح أكثر صرامة في تطبيقها.

فإذا تجاهل صانع المحتوى الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، ستقوم أنظمة يوتيوب بإضافة العلامة تلقائيًا اعتمادًا على إشارات داخلية وتقنيات كشف جديدة.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان "غوغل" عن نماذج Gemini Omni خلال مؤتمر Google I/O 2026، وهي نماذج قادرة على إنتاج فيديوهات واقعية عالية الجودة تفهم الفيزياء والثقافة والتاريخ والعلوم.

لا يمكن إزالة بعض العلامات

أوضحت "يوتيوب" أن المستخدمين سيتمكنون من تعديل حالة الإفصاح إذا تم تصنيف الفيديو بالخطأ، لكن لن يكون بإمكانهم إزالة العلامات من المحتوى المصنوع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة "يوتيوب" مثل: "Veo - Dream Screen".

كما سيتم تثبيت العلامات بشكل دائم على الفيديوهات التي تحتوي على بيانات C2PA، وهو معيار عالمي يحدد المحتوى المُولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

توسع في مكافحة التزييف العميق

الخطوة الجديدة تأتي أيضًا بعد توسيع أدوات كشف التزييف العميق داخل "يوتيوب"، والتي باتت تسمح للمستخدمين بالبحث عن فيديوهات تحتوي على وجوههم أو وجوه شخصيات عامة تم توليدها أو تعديلها بالذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن المنصة تتحرك بقوة لمواجهة المخاوف المتزايدة من انتشار الفيديوهات المزيفة، خاصة مع التطور السريع في أدوات توليد الفيديو الواقعي.

هل ستؤثر العلامات على الأرباح والمشاهدات؟

بحسب "يوتيوب"، فإن وضع العلامات على الفيديوهات لن يؤثر على:

- التوصيات داخل المنصة.

- تحقيق الأرباح.

- وصول الفيديو للمشاهدين.

لكن الهدف الرئيسي هو منح المستخدمين شفافية أكبر بشأن نوعية المحتوى الذي يشاهدونه، خصوصًا مع تزايد صعوبة التمييز بين الحقيقي والمصنوع بالذكاء الاصطناعي.