تعذر العثور على وريد يؤجل إعدام سجين أمريكي لعام كامل

خبرني - أُجّل تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين توني كاروثرز (57 عامًا) في ولاية تينيسي الأمريكية، بعد تعذر استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لتنفيذ الحكم بالحقنة القاتلة.

وكان من المقرر تنفيذ الحكم صباح الخميس 21 مايو 2026، بحق كاروثرز المدان بخطف وقتل ثلاثة أشخاص في مدينة ممفيس عام 1994، إلا أن الفريق الطبي واجه صعوبة في العثور على وريد ثانٍ مناسب لإتمام عملية الحقن وفق البروتوكول المعتمد في الولاية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تمكن الفريق الطبي من إيجاد خط وريدي أساسي، لكنه فشل بعد محاولات استمرت نحو ساعة ونصف في تأمين خط احتياطي ثانٍ، وهو إجراء إلزامي قبل تنفيذ الحكم.

وعقب ذلك، أعلن حاكم ولاية تينيسي بيل لي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام لمدة عام كامل.