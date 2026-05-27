الصدر يعلن دمج جناحه العسكري في مؤسسات الدولة العراقية

خبرني - أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، انفكاك سرايا السلام عن التيار الذي يتزعمه (التيار الوطني الشيعي) والتحاقها بالدولة، وفيما يبدو تعليقا على ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي جميع الفصائل المسلحة إلى الالتحاق بالدولة.

وقال الصدر في بيان إنه "انطلاقا من المصلحة العامة للوطن، وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالوطن، صار لزاما علينا أن نعلن عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكا تاما والتحاقهم التحاقا تاما بالدولة".

وأضاف أن الجهات المدنية الملحقة بالسرايا ستتحول إلى "البنيان المرصوص وبلا أي مقار أو سلاح أو زي أو عنوان أو أي شيء آخر".

ووجه الصدر في بيانه شكره للتشكيلات العسكرية لسرايا السلام "على كل جهادهم الأكبر والأصغر"، معبرا عن أمله في أن تنفصل هذه التشكيلات عن "الأوامر الحزبية والطائفية".

وبُعيد بيان الصدر، دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، جميع الفصائل المسلحة إلى الالتحاق بالدولة والعمل تحت مظلتها لضمان حماية العراق.

وأضاف أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة احتكار السلاح وإنفاذ القانون.

وسرايا السلام هي تنظيم شيعي مسلح أسّسه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في يونيو/حزيران 2014 لحماية المراقد والمزارات الدينية بعدما اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية محافظات عراقية مثل نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى.

وكان التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، قد أعلن عام 2024 تغيير اسمه الجماهيري إلى "التيار الوطني الشيعي" في خطوة عدها مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي.