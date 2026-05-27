وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة

خبرني - خيم الحزن على محبي قناة كراميش ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاعلان عن وفاة الشاب رافت وسيم عواد، نجل الفنان وسيم عواد، اثر حادث سير مؤلم وقع في العاصمة عمان، وسط حالة واسعة من الصدمة والحزن على رحيل احد الوجوه التي ارتبطت بذاكرة الطفولة لدى كثيرين

ونعى وسيم عواد نجله الراحل بكلمات مؤثرة قال فيها: “ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله”، في منشور لاقى تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين عبروا عن صدمتهم وحزنهم، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولاهله بالصبر والسلوان.



وبحسب ما تم تداوله عبر صفحات محلية ومنصات اخبارية، فان الراحل توفي اثر حادث سير وقع على شارع الحرية في عمان، فيما اشارت منشورات متداولة الى انه سيصلى عليه بعد صلاة الظهر في اول ايام العيد.



وبرز اسم رافت وسيم عواد كاحد نجوم الطفولة في قناة كراميش الفضائية، حيث عرفه الجمهور من خلال الاغاني والبرامج التي قدمت للاطفال، قبل ان يواصل حضوره لاحقا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليبقى اسمه قريبا من ذاكرة جيل تابع اعمال القناة منذ سنوات.



وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي الى مساحة عزاء مفتوحة، حيث نعاه محبون ومتابعون بكلمات حزينة، مستذكرين حضوره الطيب وذكرياتهم مع الاعمال التي شارك فيها خلال مرحلة الطفولة، وسط دعوات بان يتغمده الله بواسع رحمته.

وختم ناشطون منشوراتهم بعبارة: انا لله وانا اليه راجعون، مؤكدين ان رحيل الشاب رافت وسيم عواد جاء صادما ومؤلما، خاصة انه تزامن مع ايام يفترض ان تحمل الفرح والبهجة للاسر والعائلات.