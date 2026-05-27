بـ 586 ألف دولار.. فيراري تُطلق رسمياً أولى سياراتها الكهربائية Luce

خبرني - في خطوة تاريخية تعيد رسم ملامح علامتها الأسطورية، كشفت شركة "فيراري" الإيطالية، عن أول سيارة كهربائية بالكامل من العاصمة روما، اليوم الاثنين، مُعلنة انتقالها من عالم المحركات إلى صمت الطاقة النظيفة، دون التخلي عن روح الأداء التي صنعت اسمها عالمياً.

تحمل السيارة الجديدة اسم "Luce"، وتعني "الضوء" بالإيطالية، حيث تأتي بسرعة قصوى تبلغ 310 كم/ساعة، وسعر يتجاوز 500 ألف يورو (نحو 586 ألف دولار)، في مؤشر واضح على أنها لا تستهدف السوق الجماهيري، بل تمثل عرضاً تقنياً ونخبوياً يعكس طموح الشركة في قيادة مستقبل السيارات الرياضية الكهربائية، وفق "رويترز".

وقد شارك في تطوير التصميم استوديو "LoveFrom" بقيادة المصمم الشهير "حوني إيف"، ما منح السيارة مظهراً مختلفاً عن طرازات فيراري التقليدية، خاصة مع اعتمادها على تصميم بأربعة أبواب، في خروج لافت عن فلسفة الشركة الكلاسيكية.

ويمثل إطلاق "Luce" تتويجاً لمسار طويل من التطوير بدأته فيراري منذ أكثر من عقد عبر تقنيات "الفورمولا 1" الهجينة، قبل أن توسع استخدامها في سيارات الطرق منذ عام 2019، وصولًا إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الكهربائية، أبرزها إنشاء "المبنى الإلكتروني" في مقرها بمدينة مارانيلو.

سيارة كهربائية جديدة في 2028

ورغم هذه الخطوة الجريئة، تدخل فيراري سوقاً لا يزال يحيط به قدر من الشك، خاصة في فئة السيارات الرياضية، حيث أجّلت الشركة نفسها إطلاق طراز كهربائي ثانٍ إلى عام 2028 بسبب ضعف الطلب، فيما تراجعت "لامبورغيني" عن خططها لإطلاق سيارة كهربائية بالكامل في 2030، في إشارة إلى تردد واضح داخل هذا القطاع.

في المقابل، تواجه فيراري منافسة متزايدة من شركات صينية مثل "BYD"، التي تقدم سيارات كهربائية فائقة بتقنيات مبتكرة، ما يدفع الشركة الإيطالية إلى التحرك مبكرًا لتحديد ملامح الفخامة الكهربائية قبل أن يفرضها الآخرون.

ستمثل السيارات الكهربائية 20% من إنتاج فيراري بحلول 2030

وفي إطار مراجعة استراتيجيتها، خفّضت فيراري طموحاتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية، متوقعة أن تشكل 20% فقط من إنتاجها بحلول 2030، مقارنة بهدف سابق بلغ 40%، مع استمرارها في إنتاج السيارات الهجينة وتقليدية الاحتراق.

ورغم أن "Luce" قد لا تحقق مبيعات ضخمة، فإنها تمثل خطوة رمزية واستراتيجية في آن واحد، إذ تراهن فيراري على جذب جيل جديد من العملاء الأثرياء الأكثر تقبّلًا للتكنولوجيا النظيفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ولاء عشاقها التقليديين.