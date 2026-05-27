*
الاربعاء: 27 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو

  • 27 أيار 2026
  • 13:39
ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 182 مليون يورو

خبرني - ارتفعت القيمة السوقية للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى 18.25 مليون يورو، مقارنة بـ15.89 مليون يورو في التحديث السابق، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصائيات وأسعار اللاعبين.

ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ المنتخب الوطني من حيث القيمة السوقية، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها "النشامى" خلال الفترة الماضية، إلى جانب الحضور المتزايد للاعب الأردني مع الأندية المحلية والخارجية.

وجاء هذا الارتفاع رغم غياب اللاعب يزن النعيمات، الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو، عن القائمة الأخيرة المعتمدة في التحديث، ما يعكس التطور اللافت في القيمة السوقية لبقية لاعبي المنتخب الوطني.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ريال مدريد يحدد موعد انتخابات اختيار رئيس النادي
ريال مدريد يحدد موعد انتخابات اختيار رئيس النادي
  • 2026-05-27 11:17
ليلى عبد اللطيف تعود للواجهة.. هل توقعت إنجاز النشامى في مونديال 2026؟
ليلى عبد اللطيف تعود للواجهة.. هل توقعت إنجاز النشامى في مونديال 2026؟
  • 2026-05-27 11:07
إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى
إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى
  • 2026-05-27 08:59
توقعاته لم تخطئ في النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم.. خبير ألماني يتنبأ ببطل مونديال 2026
توقعاته لم تخطئ في النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم.. خبير ألماني يتنبأ ببطل ...
  • 2026-05-27 03:32
مانشستر سيتي ينهي حقبة غوارديولا بالإطاحة بـ5 من معاونيه
مانشستر سيتي ينهي حقبة غوارديولا بالإطاحة بـ5 من معاونيه
  • 2026-05-27 02:04
فراس النمري خبرة أردنية عالمية تفرض حضورها في واجهة راليات العالم
فراس النمري خبرة أردنية عالمية تفرض حضورها في واجهة راليات العالم
  • 2026-05-26 19:30