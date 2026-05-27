كوريا الجنوبية ستستدعي السفير الإيراني على خلفية مهاجمة سفينة في مضيق هرمز

خبرني - أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية الأربعاء أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى سيول لتقديم احتجاج شديد اللهجة" بعد أن خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع أيار/مايو نُفِّذ بصاروخ إيراني الصنع.

وقال النائب الأول لوزير الخارجية بارك يونجو لصحفيين "تعتزم حكومتنا استدعاء السفير الإيراني لدى كوريا لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف سفينتنا، والمطالبة باتخاذ إجراءات مسؤولة تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الهجوم".

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قالت إن من المرجح أن الهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة إتش.إم.إم في مضيق هرمز مطلع هذا الشهر نُفذ بصاروخ إيراني مضاد للسفن.

ولم ترد السفارة الإيرانية في سول بعد على طلب للتعليق.