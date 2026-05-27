لماذا يجب علينا الانتظار 12 ساعة للأكل من لحم الأضحية ؟

خبرني - يؤكد خبراء التغذية أن الموعد الصحيح لأكل لحوم الأضاحي عقب الذبح له عدة اشتراطات.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، فإن الخبراء ينصحون بعدم تناول اللحم المذبوح إلا بعد 6 إلى 12 ساعة.

وعللوا ذلك بضرورة مرور اللحم بمرحلة "التصلب الرمي"، وهي مرحلة تتصلب العضلات وتتقلص فيها، خلال عدة ساعات عقب الذبح.

من جهته يوصي محمد الفايد، خبير التغذية في المعهد الوطني للزراعة والبيطرة بالرباط، بعدم تناول لحوم الأضاحي إلا بعد مرور 6 ساعات -على الأقل- على ذبحها، بسبب ما قال إنها إنزيمات مضرة.

ونصح الخبير المغربي كذلك بعدم تناول بعض أعضاء الأضحية الداخلية كالكبد والقلب وغيرهما، قبل مرور نصف ساعة على استخراجها من جسم الأضحية.

وتعود أهمية التصلب الرمي، إلى أنه ينشط الإنزيمات المطرية للحوم، والتي تنشط في الوسط الحامضي الناتج عن انخفاض "بي إتش".

إضافة إلى ذلك، فإنه يساعد في جعل اللحوم أكثر طراوة، حيث يؤثر في إطالة فترة تخزينها، لأن انخفاض رقم "بي إتش" يلعب دورا في إعاقة نمو كثير من الميكروبات المسببة للفساد.

وأكد عيسى طاهتا، رئيس مجلس إدارة غرفة المهندسين الغذائيين الأتراك، فرع إسطنبول، على "عدم تناول لحم الأضحية مباشرة، بعد الذبح بل تركه من 20 إلى 24 ساعة".