كيف تنقذ شخصاً مصاباً بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس؟

خبرني - مع ارتفاع حرارة الجو وزيادة معدلات الطقس الحار، قد يتعرض جسم الإنسان بسهولة لارتفاع درجة حرارته، ما قد يؤدي أحياناً إلى المعاناة من الإنهاك الحراري (الإجهاد الحراري) أو الإصابة بضربة الشمس.

بالنسبة للإنهاك الحراري لا يشكل خطراً في الغالب إذا ما تم تبريد الجسم، لكن ضربة الشمس حالة طبية طارئة تتطلب علاجاً فورياً. كما أنها قد تشكل خطورة على حياة بعض الفئات، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ما الفرق بين الإنهاك الحراري وضربة الشمس؟

يحدث الإنهاك الحراري عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط ويعجز عن تنظيم تلك الحرارة.

من العلامات الواضحة للإنهاك الحراري التعرق المفرط، بالإضافة إلى الشعور بالحرارة الشديدة والإعياء، وهي إشارة من الجسم لتنبيه الإنسان إلى ضرورة التبريد السريع.

وهناك أعراض أخرى للإنهاك الحراري تشمل: الصداع، الدوخة والتشوش، فقدان الشهية والغثيان، تشنجات في الذراعين والساقين والمعدة، تسارع التنفس أو النبض.

بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، ويزداد معها الشعور بالعطش الشديد.

وبالنسبة للأطفال الصغار، الذين قد لا يستطيعون التعبير عن شعورهم بالتعب، فإنهم يصابون بالخمول والنعاس.

يمكن أن يُصيب الإنهاك الحراري أي شخص، حتى الأشخاص الأصحاء ذوي اللياقة البدنية العالية، خاصة إذا مارسوا تمارين رياضية شاقة في درجات حرارة مرتفعة أو تناولوا الكحول تحت أشعة الشمس طوال اليوم.

وبالنسبة لتوقيت ظهور الإنهاك الحراري، فقد تظهر الأعراض فجأة، خلال دقائق، أو تدريجياً، على مدار ساعات.

كما أن تناول بعض الأدوية قد يفاقم الموقف، لأنها تصعب تنظيم درجة حرارة الجسم، أو تزيد من احتمالية الإصابة بحروق الشمس أو الشعور بالدوخة أو الجفاف.

قد يتطور الإنهاك الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة. ويعني هذا أن جسمك لم يعد قادراً على تحمل الحرارة، وأن درجة حرارته الداخلية ترتفع بشكل خطير. وعندها يجب طلب المساعدة الطبية فوراً.

وهناك بعض المؤشرات الجسدية التي يجب مراقبتها والتصرف بناء عليها بسرعة، ومنها:

الشعور بتوعك بعد 30 دقيقة من الراحة في مكان بارد وشرب كمية وافرة من الماء.

عدم التعرق حتى مع الشعور بالحرارة الشديدة، ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أعلى.

ومن الأعراض الجسدية الأخرى سرعة التنفس أو ضيق التنفس، الشعور بالتشوش، نوبة تشنج، فقدان الوعي، عدم الاستجابة.

كيف تتصرف في حال إصابة شخص بالإنهاك الحراري أو ضربة الشمس؟

في حال إصابة شخص ما بالإنهاك الحراري، يجب اتباع بعض الإجراءات للحفاظ على سلامته، منها:

اجعله يستريح في مكان بارد، كغرفة مكيفة أو مكان به ظل بعيداً عن درجة الحرارة المباشرة.

انزع عنه الملابس الثقيلة أو غير الضرورية، لكشف أكبر قدر ممكن من جلده، ثم تبريد الجلد باستخدام أي شيء متوفر، كإسفنجة أو قطعة قماش باردة ورطبة، أو رش الماء، أو وضع كمادات باردة حول الرقبة والإبطين، أو لفه بملاءة باردة ورطبة.

يجب تعريض الجلد للهواء وهو رطب، لأن هذا يساعد على تبخر الماء، ما يساهم في تبريد الجلد بسرعة.

منح المصاب كمية كبيرة من الماء، كما أن المشروبات الرياضية أو المشروبات الأخرى مناسبة أيضاً. والأهم البقاء بجوار المصاب حتى الاطمئنان عليه.

ومن المفترض أن يبدأ بالشعور بالبرودة والتحسن خلال 30 دقيقة.

إذا لم تتحسن حالته بعد 30 دقيقة من الراحة، قد يكون مصاباً بضربة شمس، وعندها يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.